Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность литовской организации «Лига свободных наций». В ведомстве отметили, что движение представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения Free Nations League («Лига Свободных Наций»), Литва, — говорится в сообщении.
Генпрокуратура уточнила, что руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с «сепаратистскими националистическими лозунгами».
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Соответствующее решение было принято в связи с деятельностью фонда, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Также была признана нежелательной на территории России деятельность американского Международного научного центра имени Вудро Вильсона.