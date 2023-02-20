Деятельность организации из Литвы признали нежелательной в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую «Лигу свободных наций»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность литовской организации «Лига свободных наций». В ведомстве отметили, что движение представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения Free Nations League («Лига Свободных Наций»), Литва, — говорится в сообщении.

Генпрокуратура уточнила, что руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с «сепаратистскими националистическими лозунгами».

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова. Соответствующее решение было принято в связи с деятельностью фонда, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Также была признана нежелательной на территории России деятельность американского Международного научного центра имени Вудро Вильсона.