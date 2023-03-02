Медведев: США, НАТО и ЕС поддерживают террористическое отребье

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что США, НАТО и Евросоюз (ЕС) поддерживают не «свободолюбивый народ Украины, который не желает возвращения в москальский совок», а «террористическое отребье». Он добавил, что лидеры западных стран являются пособниками террористов. По его словам, украинские диверсанты в Брянской области являются «выкормышами Сунака, Макрона, Шольца и Байдена».

Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов, — заявил Медведев.

Он отметил, для России страны — члены НАТО могут стать законными целями в случае, если поставки военной техники, включая истребителей, и обучение солдат ВСУ продолжатся.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.