Медведев рассказал об угрозе биолабораторий США на Украине Медведев: в биолабораториях США на Украине могли разрабатывать возбудителей опасных болезней

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Сеть биолабораторий США, оборудованная на постсоветском пространстве, в том числе на Украине, представляет большую угрозу, об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, передаёт РИА Новости. По словам Медведева, не совсем ясно, какой деятельностью занимались в лабораториях. Он отметил, что там, возможно, разрабатывались штаммы опасных заболеваний и вирусов, которые затем могли быть занесены на территорию России.

Значительную угрозу представляет сеть биолабораторий, которые сохраняют свое значение и действуют в некоторых государствах на постсоветском пространстве. Они организованы США, и там, как известно, под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность. Она связана с возможностью занесения на территорию нашей страны возбудителей опасных заболеваний, — сказал он.

Президент России Владимир Путин Цель ранее заявил, что цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Глава государства напомнил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов в странах бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, РФ готовится к официальному расследованию касаемо биолабораторий США на украинской территории.