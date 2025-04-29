Медведев предрек печальную судьбу Зеленскому Медведев: Зеленский в конечном счете закончит самым печальным образом

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Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского ждет мрачная и незавидная судьба, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе общения с участниками просветительского марафона «Знание.Первые». Так он прокомментировал то, что украинский лидер «кичится убийством» замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно — что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что после окончания спецоперации на Украине необходимо создать международный трибунал, где будет дана правовая оценка действиям всех причастных киевских чиновников. По его словам, это должно быть что-то вроде второго Нюрнберга. Он добавил, что существующий ныне Международный уголовный суд не подходит для этого.

До этого Медведев заявил, что СВО на Украине должна закончиться победой России. По его словам, судьба украинского государства — это вопрос будущего. При этом политик подчеркнул, что речь идет именно о режиме, а не о украинской государственности.