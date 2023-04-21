Медведев: Британия была, есть и будет вечным врагом России

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Британия была, есть и будет вечным врагом России, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на санкции Лондона, введенные против связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, решение не является каким-то страшным наказанием для Москвы. Медведев подчеркнул, что ему плевать на решение английского правительства.

Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда. <...> Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия, — написал Медведев.

Он добавил, что «вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна».

Дело даже не в конкретном «кейсе», а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу. Конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров — Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тварей, — добавил Медведев.

О включении в санкционный список Великобритании граждан России, участвующих в процессе Кара-Мурзы, ранее сообщил МИД страны. Ограничения затронули судью Елену Ленскую, двоих следователей по делу журналиста и двоих сотрудников ФСБ России. Стоит отметить, что сам Кара-Мурза имеет гражданство Великобритании.