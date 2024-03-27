Лондон прервал молчание по делу Скрипалей Захарова: Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос России по Скрипалям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос России по ситуации вокруг Скрипалей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в среду 27 марта. Внешнеполитическое ведомство Великобритании сообщило, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии, рассказала дипломат. При этом о судьбе Сергея Скрипаля в ответном письме нет ни слова, добавила она.

Дело семьи Скрипалей касается их отравления в 2018 году в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тогда заявила о причастности России, Москва отвергла обвинения.

Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. <...> В ответной ноте сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его, — рассказала Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Великобритании удается быстро найти только «Новичок» и «руку Москвы», а пропавшую принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон не могут обнаружить уже два месяца. Так она отреагировала на ситуацию с исчезновением члена королевской семьи.

Позже, когда появилась информация о том, что принцесса во время прогулки в Виндзоре посетила свой «любимый фермерский магазин», Захарова пошутила, что те же очевидцы, которые заметили ее на публике, ранее могли быть источниками сообщений СМИ о событиях в Солсбери. Она также прокомментировала снимок с принцессой, на которой заметили наличие ретуши, добавив, что таким образом Лондон пытает сохранить «присвоенное право не отвечать на вопросы».