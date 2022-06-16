Лавров: в биологических проектах на Украине помимо США замешана ФРГ

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Германия, как и США, была вовлечена в военно-биологические проекты на Украине, заявил на ПМЭФ глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, американские и европейские ученые разрабатывали «крайне опасные» патогены, которые планировалось испытывать на людях. Лавров уточнил, что данные разработки проводились в лабораториях, расположенных в 15 городах Украины, пишет ТАСС.

Вскрылись жуткие факты о том, какой военно-биологической активностью американцы занимались на Украине, да и не только американцы, немцы в том числе: три десятка лабораторий в 15 городах Украины были на очень продвинутой стадии разработки крайне опасных патогенов и готовили эксперименты над людьми, — сказал Лавров.

По словам министра, Госдума совместно с Совфедом создали специальную комиссию, которая проведет расследование фактов биологической активности Запада на Украине. Лавров подчеркнул, что на заседание этой комиссии пригласят представителей Соединенных Штатов.

Тем более что замгоссекретаря Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в Сенате США, заявила, что в этих лабораториях содержалась информация, которую «лучше не отдавать русским». Мы считаем, что тут требуется, конечно, откровенный разговор, — резюмировал Лавров.

Ранее Минобороны России обнародовало данные об американском проекте P-268. В рамках него ученые США изучали, какими вирусами можно заразить комаров Aedes, способных переносить лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку, пишут «Известия». Уточняется, что более 30% ученых, задействованных в программах США по изучению вирусов, имеют опыт в создании оружия массового поражения (ОМП).