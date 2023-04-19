Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН. Мероприятие намечено на 24–25 апреля, оно состоится в рамках российского председательства в Совбезе. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, его слова приводит ТАСС. При этом дипломат затруднился сказать, состоится ли персональная встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН.
Я не знаю, будет ли это. Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать, — сообщил Панкин.
Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ожидается, что Сергей Лавров проведет открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».
Ранее Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент. По его словам, это всем прекрасно известно.
До этого глава МИД РФ сказал, что заявления властей Украины о возврате Крыма демагогичны. Украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности.