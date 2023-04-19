Лавров позвал Блинкена на заседание Совбеза ООН МИД: Россия пригласила главу Госдепа Блинкена на министерские заседания в СБ ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена принять участие в министерских заседаниях Совета Безопасности ООН. Мероприятие намечено на 24–25 апреля, оно состоится в рамках российского председательства в Совбезе. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, его слова приводит ТАСС. При этом дипломат затруднился сказать, состоится ли персональная встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН.

Я не знаю, будет ли это. Я знаю, что министр пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать, — сообщил Панкин.

Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности ООН. Ожидается, что Сергей Лавров проведет открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Ранее Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент. По его словам, это всем прекрасно известно.

До этого глава МИД РФ сказал, что заявления властей Украины о возврате Крыма демагогичны. Украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности.