«Демагогия»: Лавров оценил заявления Киева о возврате Крыма Лавров назвал заявления Киева о возврате Крыма демагогичными

Фото: Russian Foreign Ministry/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявления властей Украины о возврате Крыма демагогичны. Украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, подчеркнул он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил о заявлениях киевских властей, обещавших вернуть Крым и затем уничтожить на полуострове русский язык и русскую культуру, чтобы там доминировала «украинская и глобальная культура».

Убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятен. И мы сегодня высказались за то, чтобы решать и украинскую ситуацию, любые другие конфликты <...> на основе принципов устава ООН о суверенном равенстве государств, на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было, — подчеркнул Лавров.

Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что абсолютное большинство западных политиков, представителей СМИ и аналитиков не верят в наличие у Киева реальных перспектив вернуть Крым. По его словам, это является достаточно серьезным вызовом для украинских властей. Экс-министр отметил, что возврат Крыма — трудная задача, поскольку Россией многое сделано, чтобы не допустить этого, и без помощи Запада Киев не сумеет справиться с задачей по возвращению полуострова.