На Украине рассказали о неверии Запада в возврат Киевом Крыма Экс-министр обороны Украины Загороднюк: Запад не верит в возможность Киева вернуть Крым

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Флаги России на концерте, посвященном празднованию 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Абсолютное большинство западных политиков, представителей СМИ и аналитиков не верят в наличие у Киева реальных перспектив вернуть Крым, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, это является достаточно серьезным вызовом для украинских властей, сообщает MK.RU.

Экс-министр отметил, что возврат Крыма — трудная задача, поскольку Россией многое сделано, чтобы не допустить этого.

Это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской власти, — сказал Загороднюк.

Он также признал, что без помощи Запада Киев не сумеет справиться с задачей по возвращению полуострова.

Накануне свое мнение по поводу шансов Украины на восстановление контроля над Крымом высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он заявил, что это так же нереально, как возвращение США сотен миллионов долларов, потраченных на оказание Киеву помощи.

Как сообщали иностранные СМИ, в период с февраля по март границы Крыма и прилeгающие районы были превращены российскими войсками в цельный укрепленный барьер. Попытки ВСУ начать контрнаступление в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями, считают эксперты.