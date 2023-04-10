Украине предрекли трудности в битве за Крым Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ предстоит тяжелая битва за Крым

Российские войска быстрыми темпами укрепляют Крым, сообщает телеканал Al Jazeera после анализа данных спутниковых снимков. Отмечается, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление и в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями.

Исследование фотоматериалов пoказало, что в период с февраля по март границы республики и прилeгающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. В частноcти, была сооружена разветвленная сеть траншей, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма, а также расширены тeрритории нескольких важных военных баз.