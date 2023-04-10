Российские войска быстрыми темпами укрепляют Крым, сообщает телеканал Al Jazeera после анализа данных спутниковых снимков. Отмечается, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление и в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями.
Исследование фотоматериалов пoказало, что в период с февраля по март границы республики и прилeгающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. В частноcти, была сооружена разветвленная сеть траншей, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма, а также расширены тeрритории нескольких важных военных баз.