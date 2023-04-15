В США оценили шансы Украины на возвращение Крыма Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ не смогут захватить Крым

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Участники патриотической акции в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией

Украинским войскам не удастся захватить Крым в ходе планируемого контрнаступления, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, установление Киевом контроля над полуостровом так же несбыточно, как и возвращение США средств, потраченных на поддержку Украины.

Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и «американский путь» <...>. Я вас умоляю! — сказал Макгрегор.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что российские войска быстрыми темпами стали укреплять Крым. Исследование журналистов пoказало, что в период с февраля по март границы республики и прилeгающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. Отмечается, что попытки ВСУ начать контрнаступление в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями.

Западные СМИ в свою очередь отметили, что европейские союзники Украины сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. В ряде стран считают, что украинским войскам удастся продвинуться вперед не более чем на 30 километров.