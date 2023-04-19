Лавров: США могут обмануть в любой момент

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут обмануть в любой момент. По его словам, которые приводит РИА Новости, это всем прекрасно известно.

Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения, — сказал министр.

Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. У Лаврова поинтересовались, сможет ли Москва помочь Каракасу в преодолении американских санкций, учитывая успешный опыт России.

Глава российского МИД сказал, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы. Санкции США в отношении экономики Венесуэлы он назвал сильнейшими и незаконными. В Каракасе сами должны решать как работать и развивать свою страну, считает Лавров.

Ранее Сергей Лавров сказал, что заявления властей Украины о возврате Крыма демагогичны. Украинский и другие конфликты должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, подчеркнул он. Министр напомнил о заявлениях киевских властей, обещавших вернуть Крым и затем уничтожить на полуострове русский язык и русскую культуру, чтобы там доминировала «украинская и глобальная культура».