Лавров: Киев отказался от переговоров с Москвой Лавров заявил, что Украина не собирается вести переговоры с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Киев отказывается вести мирные переговоры с Москвой, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, для их возобновления украинская сторона требует от России вернуться к границам по состоянию на 24 февраля. Глава ведомства добавил, что такое решение в первую очередь принято англосаксонскими лидерами.

Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия была готова продолжать диалог, основываясь на тех предложениях, которые выдвинула украинская сторона. Но до сих пор написанный на их основе проект договора находится без движения, продолжил Лавров.

Также министр подчеркнул, что Россия оставит за собой право прибегать к жесткому ответу в случае получения и применения Украиной ракет дальнего радиуса действия, поставляемых Западом. По его словам, Москва будет отодвигать националистов как можно дальше от границы в случае возникновения угрозы.