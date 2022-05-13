«Квинтэссенция ненависти к русским»: Песков о словах польского премьера Песков назвал слова польского премьера о «русском мире» квинтэссенцией ненависти

Матеуш Моравецкий / Фото Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелым и неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости полного искоренения «русского мира». Он подчеркнул, что эти слова стали квинтэссенцией ненависти к русским, которую разделяет общество Польши, передаёт ТАСС.

Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастазы поразила всю польскую политику и руководство, так и всё польское общество, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для Европы, и призвал к его полному искоренению.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала его заявление фашистским и расценила как предательство памяти поляков, погибших от рук нацистов, и тех, кого спасли советские солдаты.

Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал польскому премьеру «засунуть свои фантомные боли подальше», и напомнил, чем заканчивались попытки по уничтожению России.