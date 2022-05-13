Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелым и неприемлемым заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости полного искоренения «русского мира». Он подчеркнул, что эти слова стали квинтэссенцией ненависти к русским, которую разделяет общество Польши, передаёт ТАСС.
Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая как метастазы поразила всю польскую политику и руководство, так и всё польское общество, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для Европы, и призвал к его полному искоренению.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала его заявление фашистским и расценила как предательство памяти поляков, погибших от рук нацистов, и тех, кого спасли советские солдаты.
Глава Крыма Сергей Аксёнов посоветовал польскому премьеру «засунуть свои фантомные боли подальше», и напомнил, чем заканчивались попытки по уничтожению России.