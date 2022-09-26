Крымского парламентария шокировали детские книги в Запорожской области Депутат ГД Шеремет оказался шокирован образцами детских книг в Запорожской области

Фото: sheremetcrimea/vk.com

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, находящийся в Запорожской области как международный наблюдатель, заявил, что был шокирован образцами детских книг, изъятых из библиотек региона, передает РИА Новости. По его словам, учебники «пронизаны» героизацией Степана Бандеры, а букварь прославляет Украинскую повстанческую армию (УПА, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ).

К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России Украинской повстанческой армии, где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры, — отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что еще до недавнего времени на этих книгах воспитывали подрастающие поколение. Он подчеркнул, что после подобных «находок» кто-то «еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма».

Депутат Верховной рады ранее обнаружила цитату Адольфа Гитлера в учебнике для украинских вузов. По ее словам, пособие «Деловая карьера» разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой фюрера нацистской Германии.

Ранее стало известно, что пособие по классическому украинскому языку может появиться в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях до конца года. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что оно станет «учебником красивого украинского языка».