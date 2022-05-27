Конкурент Слуцкого на должность лидера ЛДПР согласился с решением партии Политик Шерин согласился с решением членов ЛДПР назначить Слуцкого главой партии

Александр Шерин / Фото ldpr/vk.com

Член высшего совета ЛДПР Александр Шерин, который намеревался занять должность лидера партии на выборах после смерти Владимир Жириновского, заявил, что согласен с выбором своих коллег, практически единогласно проголосовавших за кандидатуру Леонида Слуцкого. В беседе с «Газетой.Ru» он не стал рассказывать о своем отношении к новому главе фракции.

Это было решение высшего руководящего органа партии, делегатов съезда. Моя задача как члена ЛДПР — это решение принять, с ним согласиться и не обсуждать. Устав партии и законодательство Российской Федерации не были нарушены на съезде. Это решение, которое было принято практически единогласно. Как решили делегаты съезда, так и должно быть. Делегаты съезда избрали путь партии, — подчеркнул Шерин.

17 мая экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя ЛДПР. В принятии решения он руководствовался многолетним опытом политической работы.

Леонид Слуцкий был избран новым председателем ЛДПР 27 мая, официально заняв пост бывшего лидера партии Владимира Жириновского. Отмечается, что Слуцкий избран единогласно. После избрания политик зaявил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована. По его cловам, будут решаться задачи, «которые стоят на земле», в cторону укрепления социальной политики партии.