Клишас заявил о неотвратимости денацификации для киевской власти

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Андрей Клишас

Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что денацификация надвигается на все органы власти Украины. Процесс неотвратим, отметил он в Telegram, реагируя на отставку главы СБУ и генпрокурора Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский 17 июля отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова. Причинами названы факты государственной измены со стороны сотрудников данных ведомств.

От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока ещё контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь, — подчеркнул глава конституционного комитета Совфеда.

Ранее стало известно, что также денацификацией назвала крупные отставки в Киеве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она была коротка, заметив, что процесс «идёт полным ходом».