«Денацификация»: Захарова высказалась об увольнении Зеленским главы СБУ Захарова прокомментировала увольнение Зеленским генпрокурора и главы СБУ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора республики Ирины Венедиктовой. Своё мнение дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Зеленский уволил генпрокурора [Украины] и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом, — кратко высказалась Захарова.

Своё решение об увольнении сотрудников ключевых постов президент Украины Владимир Зеленский обосновал «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников, которыми руководили Баканов и Венедиктова. По его словам, сотрудники генпрокуратуры остались на «оккупированных территориях» и продолжают там работать.

Ранее сообщалось, что на место генпрокурора Украины был назначен Алексей Симоненко. Соответствующим лицам сообщено о подозрении в 198 уголовных делах.