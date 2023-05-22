Клишас раскритиковал предложение о введении шестидневной рабочей недели Клишас: шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале высказался против введения в России шестидневной рабочей недели. По его мнению, это не соответствует принципу социального государства.

Уверен, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства, — написал сенатор.

С идеей о введении шестидневной рабочей недели выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Члены ассоциации обратились к министру труда Антону Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что, согласно действующему трудовому законодательству, отдельные предприятия в России уже работают по шестидневной рабочей неделе, исходя из поставленных государством задач. Нилов отметил, что не нужно забывать о предприятиях непрерывного цикла, а также напомнил о разговорах про введение четырехдневной рабочей недели.