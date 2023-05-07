Кадыров высказался о шумихе с «Вагнером» в Артемовске Кадыров заявил, что «Вагнер» должен был взять под контроль Артемовск, не поднимая шума

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Командование ЧВК «Вагнер» должно было «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами взять под контроль Артемовск (Бахмут), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Другие российские подразделения так уже делали в ходе специальной военной спецоперации на Украине, отметил он в Telegram.

Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита, когда освобождали в 2022 году такие же сложные города, как Артемовск, — подчеркнул чеченский лидер.

По его словам, «в кое-каких моментах» осталась недосказанность с командованием ЧВК. Этот вопрос будет решаться «не в чатах или телеграм-каналах», а «лицом к лицу».

Руководство ЧВК в последнее время постоянно заявляло о «снарядном голоде» у своих подразделений. Руководству Минобороны России предъявлялись и другие претензии. В итоге было объявлено о выходе «Вагнера» из Артемовска в полночь 10 мая. Рамзан Кадыров говорил, что позиции ЧВК в Артемовске могут занять подразделения «Ахмата».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.