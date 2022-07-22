Стало известно, что обсуждал Путин с членами Совбеза Путин обсудил международные вопросы с постоянными членами Совбеза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы международной повестки, передает РИА Новости. Заседание открыл отчет главы МИД РФ Сергея Лаврова о результатах его поездок за границу.

По итогам совещания президент России не принял решение относительно поездки на саммит G20 в Индонезию. Известно, что глава страны подтвердил свое участие, однако в каком формате оно состоится, неясно.

Прошлое оперативное совещание с Совбезом Путин провел в режиме видеоконференции 15 июля. Его основной темой стала обстановка в регионах. В ходе совещания с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.