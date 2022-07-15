«Ищет Путина»: Кадыров прокомментировал странное поведение Байдена Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Байдену чаще тренироваться, чтобы однажды извиниться перед Владимиром Путиным

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором американский президент Джо Байден в ходе своей пресс-конференции попытался пожать руку в пустоту. Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Байден просто хотел найти российского лидера Владимира Путина, чтобы извиниться перед ним за свое поведение на международной арене.

Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер выразил надежду, что такие попытки Джо Байдена в какой-то момент станут успешными, и он действительно принесет свои извинения Путину за все деяния США. Кадыров посоветовал американскому лидеру почаще тренироваться в этом важном деле, потому что дипломатия и восток – вещи достаточно тонкие.

Напомним, что президент США Джо Байден достаточно часто допускает ошибки и оговорки. Он не только пожимал руку пустоте, но и путал фамилию российского президента Владимира Путина, не различил слова «вакцинация» и «эскалация», не раз называл другими именами своих американских коллег и даже однажды сказал, что вице-президент Камала Харрис является главой государства.