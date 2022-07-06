Госдума приравняла к госизмене переход к противнику при военном конфликте Госдума приняла законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, может быть приравнен к государственной измене, пишет ТАСС. Соответствующие изменения будут внесены в статью 275 Уголовного кодекса РФ.

Согласно законопроекту, статья о государственной измене дополняется новым составом преступления - "Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий... участие в которых принимает РФ". Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Участие граждан РФ в вооруженных действиях за пределами России и против ее интересов будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Наказание грозит за "участие гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ (при отсутствии признаков госизмены)". Помимо лишения свободы, преступникам грозит штраф до 500 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что этот же документ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы за призывы к действиям против безопасности России, а также за выезд за пределы государства гражданина, допущенного к гостайне, если такое право было для него ограничено. Выезд из России гражданина, допущенного к гостайне и имеющего ограниченные права на перемещение за пределы страны, может наказываться тремя годами лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет. Кроме того, в случае утверждения документа незаконная пересылка носителей, содержащих гостайну, может наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.