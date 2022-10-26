Госдума рассмотрит обращение к странам по Конвенции о биооружии Госдума РФ рассмотрит обращение к парламентам с призывом выполнять Конвенцию о биооружии

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Госдума на заседании 27 октября рассмотрит проект обращения к парламентам других стран о необходимости выполнения Конвенции о биологическом оружии, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты. Проект предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств создания биологических лабораторий на Украине.

Яровая <...> предложила подготовить совместное обращение палат парламента России к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, — рассказали в пресс-службе Госдумы.

Ранее стало известно, что Россия предложила три собственные инициативы по укреплению Конвенции о биологическом оружии, среди которых значится возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включал бы списки микроорганизмов, токсинов и оборудования.

Вторым предложением стало создание научно-консультативного комитета с равной географической представленностью и правами участников, где итоговое решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством. Третьим предложением стало расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории.