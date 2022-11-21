«Головная боль»: в Кремле ответили на недопуск Лаврова к заседанию ОБСЕ Песков: недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ не доставляет дискомфорта России

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Недопуск министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не создает дискомфорта для Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в организации уже отвергли конструктивные предложения российских представителей по вопросам безопасности, а потому Москва ничего не лишилась, передает ТАСС.

Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда отвергла конструктивные предложения России по структурированному разговору по вопросам безопасности. Подобные заявления вряд ли могут доставить дискомфорт для нашей стороны, тем более для Сергея Лаврова. Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ как для организации — это однозначно, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Лаврову отказано в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в польском городе Лодзь 1–2 декабря. По его мнению, российская сторона должна быть «максимально изолирована» на всех международных площадках.

Во внешнеполитическом ведомстве России этот шаг назвали «неприемлемым выпадом» против РФ в контексте СМИД, который стал «кульминацией всего антипредседательства».

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все, что могла, для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».