Глава Минприроды Камчатки объяснил свои слова о «нищебродствующей саранче» Глава Минприроды Камчатки призвал к честным дискуссиям в ответ на критику слов о «саранче»

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков объяснил RTVI вызвавшее скандал заявление о бюджетных туристах как «нищебродствующей саранче». По его словам, важно сделать Камчатку доступной для всех желающих, однако необходимы честные и прямые дискуссии по важнейшим вопросам развития территорий, тогда как сейчас там просто недостаточно инфраструктуры для туристов.

Сейчас стало очень модно заявлениями ответственных лиц формировать некую гиперреальность, сказку, полуправду. Давайте приучимся не создавать воздушных замков, а говорить не всегда сладкую, но правду, — заявил Кумарьков.

Туристов, желающих приехать на Камчатку, чиновник призвал не испытывать необоснованных иллюзий в части затрат, так как на 45 тысяч рублей, о которых как о цене поездки говорила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, увидеть что-либо кроме самого города будет практически невозможно. По его словам, реальные затраты, с учетом экскурсий и питания, будут выше, а сама Камчатка не вполне готова к массовому «внешнему» туризму.

Ранее глава Минприроды Камчатского края предположил, что в ходе недельных туров на Камчатку, которые вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила в 45 тысяч рублей, туда «хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль». По мнению регионального чиновника, подобные туры не приносят никакой пользы экономике края и могут его «окончательно загадить», а на 45 тысяч рублей туристам можно лишь «глотать слюну, глядя на ценники».

Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что Кумарькова ждет этическая проверка. Глава региона назвал хамскими эпитеты, которыми министр описал бюджетных путешественников, а также усомнился в том, насколько хорошо Кумарьков понимает свои должностные обязанности и задачи. Его слова вызвали критику и у депутата Госдумы Николая Валуева, который посоветовал чиновникам "следить за своим языком".