ФСБ просит суд заочно арестовать вице-премьера Украины Верещук

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ФСБ России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук и украинского первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Украинские политики обвиняются в нарушении территориальной целостности Российской Федерации и объявлены в международный розыск.

В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ. Они объявлены в международный розыск, — говорится в сообщении.

Ранее Вахитовский суд Казани заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в хищении более 800 тысяч тонн нефти у «Татнефти». Общая сумма ущерба составляет более $400 млн.

В июле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Ему вменяют распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ), экстремизм (статья 282) и призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354).