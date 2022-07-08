ЕК пообещала решить вопрос с транзитом в Калининград в ближайшее время Захарова: Россия примет жесткие меры при сохранении проблемы с транзитом в Калининград

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Литва и Еврокомиссия в ближайшее время решат вопрос с ограничением транзита грузов в Калининградскую область, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что из-за блокады Калининграда российские экономические операторы уже несут убытки. Поэтому дипломат предупредила, что Москва не будет ждать «до бесконечности» и при необходимости примет жесткие меры.

Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России, — сказала Захарова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом грузов в Калининград. В частности, разрабатываются ответные меры, добавил он. По его словам, надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».