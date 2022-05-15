«Дожали финнов»: в Совфеде об усилении присутствия России близ Финляндии Представитель СФ Бондарев: Россия усилит присутствие на границе с Финляндией после её вступления в НАТО

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Россия укрепит рубежи и усилит группировку войск на границе, если Финляндия вступит в НАТО, заявил глава комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев в своём Telegram-канале. Он обвинил Вашингтон в давлении на скандинавские страны, которые раньше «не горели желанием» присоединяться к Альянсу. Представитель СФ заверил, что несмотря на «настораживающую в геополитическом смысле» новость, безопасности России ничего не угрожает.

Сейчас практически дожали финнов. Американцам важно застолбить территорию Финляндии в качестве своей зоны влияния, постоянного плацдарма для проведения учений НАТО и проведения провокаций. <...> Поэтому в случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе, — сказал Бондарев.

Он также отметил, что Финляндия имеет не только общую с Россией границу, но и частично общую историю.

Ранее власти Финляндии официально объявили о своём намерении подать заявку на членство в НАТО, а следом такое решение приняла шведская сторона. Против членства Скандинавских стран в Альянсе выступают Турция и Италия.

Анкара упрекнула Хельсинки и Стокгольм в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и требует положить этому конец. В Риме считают, что сейчас не время для расширения НАТО и предлагают поставить в лист ожидания всё, что отдаляет мир, имея в виду ситуацию на Украине.