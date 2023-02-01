Депутата в Петербурге попросили убрать Z-флажок на пленарном заседании Депутату петербургского ЗакСа Звереву пришлось на заседании заменить Z-флажок на Z-значок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат петербургского законодательного собрания Борис Зверев был вынужден убрать с рабочего стола во время пленарного заседания флажок с буквой Z и надписью «Своих не бросаем», сообщает «Подъем». Этого от него через председателя потребовал депутат от «Яблока» Борис Вишневский, ссылаясь на регламент заседания. Взамен коллеги дали Звереву идентичный значок, который он смог прикрепить на лацкан.

Председатель кивком дал понять: убрать. Я и убрал. Всё. После этого он [Борис Вишневский] подошёл ко мне, протянул руку и сказал: извините, Борис Александрович, ничего личного, кроме регламента. Я человек законопослушный. Но после этого ко мне подошли мои коллеги, дали значок Z, я его прикрепил на лацкан, — рассказывает Зверев.

Ранее в отношении Вишневского были составлены два протокола о дискредитации армии РФ из-за публикаций материалов о Буче. Оба дела поступили в суд за два дня до Нового года. Инициатором разбирательства стал сотрудник Центра «Э» майор полиции Громов, который оформил претензии в двух протоколах, в обоих отметка: составлены без привлекаемого лица.

В конце января семью, приехавшую из Омска в Казахстан на похороны родственника, местные жители заставили снять символ Z с заднего стекла автомобиля. Случай произошел в городе Сергеевка, где к машине подошли двое мужчин и потребовали избавиться от наклейки, символизирующей поддержку спецоперации на Украине.