Депутат ГД признал, что «сволочи» в Европе не замерзли Депутат ГД Журавлев: генерал Мороз не справился со сволочами в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1 заявил, что жители Европы смогли избежать сильных морозов этой зимой. Парламентарий назвал европейцев «сволочами» и отметил, что «генерал Мороз» не справился. Он добавил, что несмотря на всю поддержку Запада Украины, российские военные «прекрасно воюют», но призвал побеждать не только «за счет героизма солдат».

Первый день весны — а эти сволочи в Европе не замерзли. Генерал Мороз не справился. Единственный пока генерал, которого можно сейчас наказать, — сказал Журавлев.

Член нижней палаты парламента также указал на ответственность тех людей, которые за 30 лет успел не мало «выкачать из России». По его словам, Москва должна обратить внимание на преступления отдельных предпринимателей.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер рассказал, что из-за спецоперации на Украине и резкого роста затрат на электроэнергию Германия в 2022 году потеряла €100 миллиардов. Эксперт добавил, что это почти приравнивается к 2,5% ВВП. Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы эти убытки продолжат расти. Он отметил, что Германия пострадала больше других в Европе прежде всего из-за своей зависимости от российских энергоресурсов.