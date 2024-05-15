Cенатор объяснил резкую смену позиции Чехии по Украине Сенатор Цеков: президент Чехии сменил позицию по Украине из-за успехов России

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Президент Чехии Петр Павел был вынужден сменить позицию по Украине из-за успехов России в зоне специальной военной операции, уверен член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор уточнил, что до этого Павел мечтал о победе ВСУ, занимался поставкой снарядов и финансированием Киева.

По словам Цекова, в итоге чешский лидер понял, что эти действия не дают никакого результата, а Украина «проигрывает на всех фронтах». В связи с этим, как подчеркнул сенатор, политики, поддерживающие антироссийские настроения, меняют свою позицию.

Павел занимал позицию ястреба в отношении России, мечтал о победе Украины на поле боя, занимался поставкой снарядов, денег и прочего. Он убедился, что это не дает никаких результатов. Украина проигрывает на всех фронтах, особенно в ДНР, ЛНР, Харьковской области. Успехи России вынуждают таких политиков, которые стояли на крайне антироссийских, русоненавистнических позициях, делать подобные заявления, — высказался сенатор.

Ранее Павел заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и начать переговоры о будущем страны. Президент Чехии назвал наивными мысли о том, что Киеву удастся вернуть себе занятые Россией территории. По его словам, в сложившейся ситуации необходимо быть реалистами.