Цеков заявил, что в России могут создать новый федеральный округ Сенатор Цеков: в России могут создать новый федеральный округ с четырьмя субъектами

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков. По его словам, название нового округа будет обсуждаться дополнительно: он может быть назван Крымским, Таврическим или Новороссийским.

Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться — мне кажется, варианты разные, — сказал Цеков.

Ранее сообщалось, что бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе после присоединения ЛДНР. При этом в России могут создать новый федеральный округ, куда войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. По оценке других источников, для управления этим регионом властям необходим «политический тяжеловес», так что решение по Рогозину будет принято скоро и с наибольшей вероятностью будет положительным.

ТАСС со ссылкой на источник в палате сообщил, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут взяться за обсуждение проекта на следующий день, 29 сентября.