Бастрыкин раскрыл детали дела о пытках в ОТБ-1 в Саратовской области Бастрыкин: по делу о пытках в ОТБ-1 в Саратовской области зафиксировано 44 эпизода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расследование уголовного дела о пытках в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН России по Саратовской области завершено, обвиняемые лица уже знакомятся с материалами дела, рассказал в интервью «Российской газете» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства пояснил, что основными фигурантами являются экс-начальник ОТБ-1 и его подчиненный, которые создали группу для устрашения и вымогательства у заключенных. Он подчеркнул, что в преступную группу также входили и некоторые заключенные, зафиксировано 44 преступных эпизода.

В одном производстве соединено 15 уголовных дел о совершении насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства и превышения должностных полномочий. Всего установлено 44 эпизода преступлений, — сказал Бастрыкин.

Осенью 2021 года комитет против коррупции и пыток Gulagu.net представил видеоархив объемом 40 гигабайт, на котором запечатлены издевательства над людьми, находящимися в местах лишения свободы. На кадрах видно, как заключенных раздевают, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие. Предположительно, такие видео снимались для последующего использования в качестве компромата.

По данным правозащитников, несколько из таких видеоматериалов снимались в саратовской областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН. Некоторые из этих роликов быстро разошлись по Сети.