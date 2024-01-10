«Башка отвалится»: Путин о зарубежных мультфильмах Путин поставил добрые советские мультфильмы в пример зарубежным

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поставил добрые советские мультфильмы в пример современным зарубежным. Как подчеркнул глава государства во время встречи с жителями Анадыря, отечественные мультфильмы оказывают другое эстетическое воздействие на формирование человека, передает ТАСС.

Смотришь современные мультики западного производства — там все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества, эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие совсем другое на формирующегося человека оказывают, — заявил Путин.

Российский лидер назвал неожиданной проблему доступности советских картин в хорошем качестве, учитывая темпы развития интернета в современном мире. Однако, по его словам, если подобные вопросы интересуют россиян, значит, такая проблема действительно существует. Президент также добавил, что в России продолжат оказывать поддержку отечественной анимации.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что современные мультфильмы во многом основываются на знаниях психологии, поэтому герои и их поступки отделяются друг от друга. По словам специалиста, нет абсолютно хороших или плохих персонажей, каждый из них имеет право на ошибку и может исправиться.