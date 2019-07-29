Силовые ведомства Туркмении пытаются предотвратить распространение сообщений о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова. Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержаниях среди тех, кто, по мнению спецслужб, причастен к циркуляции соответствующих слухов. К кампании по борьбе с преждевременными «похоронами» туркменского лидера подключились и местные звёзды — в основном через социальные сети. Подобные действия ещё сильнее убеждают в том, что в случае реального ухудшения здоровья Бердымухамедова общественность долгое время будет оставаться в неведении.

Усердная работа по противодействию слухам о «похоронах» и «болезни» Бердымухамедова началась ещё 25 июля, однако местная пресса сообщила о ней только сейчас. «Хроники Туркменистана» со ссылкой на местных корреспондентов уточняют , что соответствующие ведомства в Ашхабаде и в регионах были переведены на усиленный режим несения службы. По данным издания, в Лебапском велаяте Туркмении были задержана три человека. Им инкриминируют преднамеренное распространение слухов, которые якобы способствовали дестабилизации ситуации в стране. Отмечается, что задержанные — это сотрудник Лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница местного ЖКХ.

Гурбангулы Бердымухамедов Lu Jingli/Global Look Press

Параллельно с действиями силовых структур Министерство культуры занялось кампанией по контрпропаганде. Работа ведётся и на локальном уровне. Так, старейшин обязали проводить профилактические беседы с местными жителями. В особенности, по мнению властей, такая работа необходима в семьях, чьи родственники проживают за рубежом.

Неловко, но интенсивно работают и звёзды туркменского шоу-бизнеса. В своих аккаунтах в социальных сетях они пытаются пристыдить тех, кто занимается распространением сообщений о смерти Бердымухамедова. Одновременно они призывают своих подписчиков не верить данным оппозиционных источников, которые и сообщили о смерти туркменского лидера, размещая видео с хэштегом #duryalan («стоп ложь») в Instagram. Так, местный комик Ягшы Гошунов (около 100 тыс. подписчиков) записал обращение, в котором сказал о любви к родине, пожелал крепкого здоровья президенту и послал проклятья «клеветникам».

Наша Родина, как куколка, и пусть в ней всегда будет слышен детский смех. Давайте жить с гордостью за нашу Родину. А лица этих клеветников пусть будут выжжены калёным железом! Да здравствует наш уважаемый президент, приведший нас в эту счастливую эпоху! — сказал Гошунов.

Впрочем, с опровержением слухов о собственной смерти Бердымухамедов пока что справляется и сам — как умеет режим. 25 июля туркменский лидер впервые вроде как появился на публике после распространения сообщений о смерти. В YouTube было опубликовано официальное видео, на котором он с указкой в руках ознакомился с презентованными ему инфраструктурными проектами застройки столицы страны. А 24 июля Бердымухамедов поздравил с днём рождения своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева, которому исполнилось 62 года, и пожелал процветания его народу, сообщила пресс-служба узбекского лидера. Однако запоздалых усилий хроникёров пока что не хватает для того, чтобы бороться с массовыми слухами. Можно сделать вывод, что они будут появляться до тех пор, пока сложная и архаичная государственная машина не продемонстрирует готовности обновиться и стать более прозрачной.

Сообщения с кончине Бердымухамедова 21 июля распространил оппозиционный YouTube-канал Erkin Turkmenistan, который ведёт внешняя оппозиция Туркмении.

Диктатор скончался от острой почечной недостаточности. Ситуация в столице и в целом в стране остаётся пока неясной, — говорилось в распространённом ролике.

Очередная волна подобных сообщений начала циркулировать ещё весной этого года — сразу после того, как в Туркмению прибыла бригада турецких врачей. Это была команда из 10 медиков, которую составляли профессора медицины из известных стамбульских клиник. Впрочем, была гипотеза, что соответствующая помощь потребовалась матери президента — Огулабат Бердымухамедовой, которая, по данным оппозиционных источников, находится в тяжёлом состоянии и проходит лечение в одной из германских клиник. Однако «воскрешение» президента и опровержение слухов о его болезни или кончине не снимают проблемы ветхости сложившейся системы коммуникации между властями Туркмении и общественностью. И эта система в один прекрасный момент может дать такой сбой, который действительно приведёт к масштабной дестабилизации.