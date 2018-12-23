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Сверхмощные термоядерные бомбы испытали в США

Dod/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ВВС США провели испытания сверхмощных термоядерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые предназначены для уничтожения бункеров. Снаряды сбросил стратегический бомбардировщик B-2 Spirit на авиабазе Whiteman в штате Миссури.

Видеозапись появилась на YouTube-канале издания The Aviationist.

Во время полёта бомба раскрывает стабилизаторы, устремляется к земле и пробивает поверхность. Боеприпасы взорвались через несколько секунд после падения.

Ранее разведывательное управление Соединённых Штатов сообщило, что 10 декабря Россия провела ещё одно успешное испытание своей гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон», писал News.ru. Всего с 2015 года оружие было испытано пять раз.


#сша #ввс
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