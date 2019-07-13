https://static.news.ru/photo/74304aec-a53e-11e9-819a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZEUS/Depo Photos via ZUMA Wire/TASS

Российский самолёт с новой партией элементов для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на турецкой авиабазе.

Самолёт приземлился на авиабазе Мюртеё в провинции Анкара, — сообщил турецкий телеканал NTV.

Как писал News.ru, 12 июля в Турцию прибыли три российских самолёта с деталями систем ПВО С-400. Как сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, в то время как C-400 транспортируются в страну, российские специалисты обучают турецких военных. Вскоре им самим предстоит использовать привезённые системы.