Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини вновь опроверг слухи о финансирование его партии «Лига» со стороны России.
Я уже подавал иск в суд раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России, — заявил Сальвини.
Причиной для опровержения стала публикация Buzzfeed, в которой приводится расшифровка беседы представителей вице-премьера и неких россиян. В ней обсуждается финансирование партии Сальвини с помощью поставок нефти, сообщает
Ранее News.ru писал, что вице-премьер Италии опроверг информацию о получение финансирования от РФ. Сообщение об этом опубликовал еженедельник L’Espresso.