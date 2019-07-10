https://static.news.ru/photo/2f943c7c-a318-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Маттео Сальвини Фото: Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини вновь опроверг слухи о финансирование его партии «Лига» со стороны России.

Я уже подавал иск в суд раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России, — заявил Сальвини.

Причиной для опровержения стала публикация Buzzfeed, в которой приводится расшифровка беседы представителей вице-премьера и неких россиян. В ней обсуждается финансирование партии Сальвини с помощью поставок нефти, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Италии опроверг информацию о получение финансирования от РФ. Сообщение об этом опубликовал еженедельник L’Espresso.