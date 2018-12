Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети

Первая леди США Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию.

Супруга президента США Дональда Трампа вышла из самолёта в зеленом пальто и светло-коричневых брюках, наличие которых вызвало споры в соцсетях. Многим показалось, что кроме верхней одежды на Мелании ничего больше нет. Некоторые даже сравнили наряд первой леди с одеждой эльфов.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA