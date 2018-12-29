Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети

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Дональд Трамп и Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию.

Супруга президента США Дональда Трампа вышла из самолёта в зеленом пальто и светло-коричневых брюках, наличие которых вызвало споры в соцсетях. Многим показалось, что кроме верхней одежды на Мелании ничего больше нет. Некоторые даже сравнили наряд первой леди с одеждой эльфов.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) December 27, 2018

«Мелания Трамп в роли сварливого эльфа», - написал один из пользователей в комментарии к видео с авиабазы Эндрюс.

Еще один подписчик отметил, что ему пришлось несколько раз пересмотреть ролик, чтобы понять, есть ли на Мелании штаны.

President Trump returns to White House after surprise Iraq trip https://t.co/JMsHF1iiEM — TIME (@TIME) December 27, 2018

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.