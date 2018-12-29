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Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети

Дональд Трамп и Мелания Трамп Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Дональд Трамп и Мелания Трамп

в мире [ версия для печати ]

Первая леди США Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию.

Супруга президента США Дональда Трампа вышла из самолёта в зеленом пальто и светло-коричневых брюках, наличие которых вызвало споры в соцсетях. Многим показалось, что кроме верхней одежды на Мелании ничего больше нет. Некоторые даже сравнили наряд первой леди с одеждой эльфов.

«Мелания Трамп в роли сварливого эльфа», - написал один из пользователей в комментарии к видео с авиабазы Эндрюс.

Еще один подписчик отметил, что ему пришлось несколько раз пересмотреть ролик, чтобы понять, есть ли на Мелании штаны.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.


#сша #меланьятрамп #соцсети
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