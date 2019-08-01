https://static.news.ru/photo/31650a0c-b486-11e9-8541-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко был вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины для допроса по делу о возможных махинациях с землёй. Как сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова, политик был допрошен в качестве свидетеля.

Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля, — цитирует её RT .

Речь идёт о нарушениях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.

Ранее, как писал News.ru, Кличко неоднократно заявлял, что не намерен общаться со следователями лично и отправит в ГБР своего адвоката.