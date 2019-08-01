Мэр Киева Виталий Кличко был вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины для допроса по делу о возможных махинациях с землёй. Как сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова, политик был допрошен в качестве свидетеля.
Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля, — цитирует её RT.
Речь идёт о нарушениях при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.
Ранее, как писал News.ru, Кличко неоднократно заявлял, что не намерен общаться со следователями лично и отправит в ГБР своего адвоката.