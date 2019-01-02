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Кастро обвинил США в попытке конфронтации

Joaquin Hernandez/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Кубинский революционер Рауль Кастро раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за попытку вернуться на путь конфронтации с островным государством. В 60-ю годовщину революции на Кубе лидер правящей Коммунистической партии произнёс речь в рамках торжественной церемонии на кладбище, где похоронены и его брат Фидель Кастро, и герой войны за независимость Хосе Марти.

«Правительство Северной Америки вновь вступает на путь конфронтации с Кубой», — сказал Кастро. Он обратил внимание, что Дональд Трамп ужесточил политику по отношению к Кубе после того, как его предшественник Барак Обама попытался нормализовать отношения. По мнению Рауля Кастро, американские чиновники «пытаются обвинить Кубу во всех бедах региона».

По словам Кастро, на протяжении шести десятилетий революции Куба доказывала, что её граждан не запугать. Но островное государство остается открытым для мирного и уважительного сосуществования. Он также призвал население придерживаться режима экономии, практически повторив заявления нынешнего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который ранее объявил об усилении мер, направленных на сокращение расходов.

«Коммунистическая партия Кубы решительно поддерживает слова и действия Диас-Канеля с момента его вступления в должность», — подчеркнул Кастро, отметив, что судьба кубинской революции — в надёжный руках.

Десять лет назад, будучи президентом, Рауль Кастро провел серию реформ, направленных на либерализацию и стимулирование экономики. Однако ряд внешних потрясений, таких как сокращение помощи со стороны Венесуэлы и разрушения, вызванные ураганами, помешали экономическому росту, пишет Reuters.

Напомним, в ноябре 2018 года советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет проводить более жесткую линию против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, называя их «тройкой тирании». Эксперт, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин рассказал News.ru, что Куба рассчитывает на улучшение отношений с США, но на своих условиях, чтобы Вашингтон не лез в их внутреннюю политику.


#сша #отношения #куба
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