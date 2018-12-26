США стали громче бряцать оружием у границ России

https://news.ru/storage/news/05fba5ab17172e741946c35818aff832/1778a7bb-5dc0-425c-825f-ff300f1ac24c_850.jpg Kulumbegashvili Tamuna/Global Look Press

Как ответить РФ на размещение нового высокоточного оружия

У границ России в морских акваториях идёт интенсивное размещение американских систем противоракетной обороны и стратегического неядерного высокоточного оружия. Военное присутствие осуществляют иностранные боевые корабли, строится военная инфраструктура. Такие данные привёл главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв. Как следует Москве на это реагировать и не приведёт ли асимметричный ответ к новому Карибскому кризису? В этих вопросах разбирался News.ru.

Как заявил главком ВМФ, в следующем году присутствие отечественных боевых кораблей в мировом океане будет осуществляться с поправкой на интенсивность мероприятий США и государств-участниц НАТО, сообщает «Красная Звезда». В 2019 году морские силы страны расширят своё присутствие, чтобы исключить любые угрозы с океанских направлений. Сейчас же, по его словам, в морях свои задачи отрабатывают порядка 100 российских боевых кораблей и судов.

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 20 декабря рассказал, что Североатлантическому Альянсу для сплочения нужна внешняя угроза. И НАТО удобно считать такой угрозой именно Россию.

kremlin.ru Большая пресс-конференция Владимира Путина.

«700 с лишним миллиардов долларов Штаты тратят на оборону, а мы — 46 миллиардов. У нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО — 600 миллионов. И вы считаете, что наша цель — управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов», — сказал глава государства.

При этом в Москве довольно спокойно относятся к учениям НАТО, так как и Россия тоже подобные учения проводит, однако не устраивает крупномасштабные манёвры около границ государств НАТО, заявлял Путин в интервью RT.

«В течение года продолжалось наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи наших границ», — констатировал президент РФ на расширенном заседании комиссии Минобороны. По его словам, на 10 тысяч человек увеличено число натовских военнослужащих в «районах, где их быть не должно». И данный фактор, по мнению Путина, является дестабилизирующим.

Борьба за новые экономические центры Евразии

Как отметил в беседе с News.ru руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов, официально российское руководство высказывает протесты, и это не противоречит всему прежнему поведению властей.

«Заявлять, что мы не согласны с таким положением вещей и указывать на недопустимость подобных действий, — никаких практических последствий подобные заявления иметь не будут. Этим будет заниматься дипломатическое ведомство. Вопрос в том, что делать на самом деле», — сказал Колташов.

Между тем, о недопустимости расширения НАТО говорится уже более 25-ти лет, были сотни заявлений на разных уровнях, но на поведение стран Альянса они никак не повлияли. Сейчас ситуация гораздо более сложная, так как США и ЕС ведут борьбу против новых экономических центров в Евразии. Эксперт пояснил, что это не только Россия, но ещё и Турция, Китай, Иран, Пакистан и отчасти Индия.

«То, что происходит в Южно-Китайском море, не поддаётся описанию, какое накопление сил там производят США и как на это отвечает Китай. Что может сделать РФ в этих условиях? Готовиться защищать свои границы, а не только акцентировать внимание на том, что действия НАТО выглядят враждебно», — заявил Колташов.

В этой связи, по его мнению, необходимо выстраивать коалицию со всеми странами, находящимися под аналогичным давлением. Делать это можно и негласно — устанавливать более тесные отношения, прежде всего экономические, обмениваясь широкими квотами.

US Navy/Global Look Press

Конечно, все страны проводят свою протекционистскую политику. Китай и Россия — не исключение. Но нужно, чтобы обмен квотами и взаимный товарообмен увеличивался, необходима совместная политика стимулирования спроса, производства и реальных инвестиций, чтобы в сумме все эти страны развивались и увеличивали свои политические и экономические возможности, наращивая взаимодействие.

Согласно оценке руководителя Центра экономических исследований, давление будет нарастать, а заявление главкома ВМФ, по его мнению, указывает на дальнейшее развитие процесса, и отделаться в этом случае пресс-релизами и нотами МИД не получится. Нужно принципиально менять ситуацию, и это также должно изменить отношение России к Европе, потому что прежняя российская линия была: «Мы не вмешиваемся в европейские дела», а политика ЕС была такой — «Вам нельзя, а нам можно». США же вообще можно было всё, они ни в чём себя не ограничивали. Не зря президент Боливии сказал, что только в США не может быть переворота, потому что там нет американского посольства, вспоминает Колташов.

Необходимо учесть, что в мире началась борьба новых и старых центров капитализма. Если в начале нулевых при всех разговорах о многополярном мире реальный мир был однополярным — была G7 и Россия, которую иногда приглашали послушать какой-нибудь несерьёзный разговор «семёрки», и был «глобальный Юг» — бедный, куда и мы попадали, — то сейчас ситуация изменилась. Как отметил собеседник, «глобальный Юг» и «богатый Север» (в русской интерпретации Запад) остались, но вместе с тем появились новые центры экономического развития с собственными компаниями и интересами. И как раз против них ведётся борьба.

Россия — один из таких центров. Если кто-то думает, что мы не угодили Вашингтону воссоединением с Крымом, то это не так. РФ не угодила тем, что она вообще есть, что за последние годы были достигнуты определённые успехи в экономическом развитии. Уже это является виной, считает Колташов, потому что мы должны быть частью «глобального Юга» — быть бедными, подвластными и управляемыми извне. Но если мы этого не хотим, то нужно уходить от политики заявлений и пресс-релизов и более активно заниматься экономическим и военно-политическим сотрудничеством с товарищами по ситуации на Евразийском континенте.

Логика эскалации

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отметил, что Россия уже реагирует на скопление сил НАТО близ своих границ — присутствует логика эскалации, стороны повышают ставки и в политике, и в военной сфере.

Ssgt. Jonathan Snyder/Global Look Press

«Это очень благоприятная ситуация для генералов с обеих сторон. В НАТО нашли новый смысл существования, есть предлог, под который можно требовать ещё большие бюджеты и демонстрировать растущую мощь вооружений», — сказал Салин.

Российские военные тоже получают дополнительную аргументацию для увеличения финансирования. Повышение ставок влечёт за собой рост расходов ресурсов, а это логика эскалации.

Однако он считает, что повторение Карибского кризиса уже невозможно, так как у России нет былых союзников. На Кубе за этот период произошли такие изменения, что она живёт повесткой на улучшение отношений с США, но на своих условиях, чтобы Вашингтон не лез в их внутреннюю политику. А на Москву, как на внешнего партнёра, Куба перестала ориентироваться ещё при Фиделе Кастро.

«В данный момент такие действия невозможны — Кубы нет, Венесуэла — я не уверен, что позволит. А где ещё размещать ракеты? У границ Америки — если только на Чукотке», — сообщил эксперт.

Но ситуация пока, к счастью, не настолько острая. А вот выход США из ДРСМД может как раз привести к плачевным последствиям.

Декан кафедры социологии-политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов заявил News.ru, что в деятельность НАТО вовлекаются новые государства и создаются барьеры против РФ, военные силы Альянса, практически не скрывая, ориентируют на возможные военные действия против Москвы.

«Угроза вполне очевидная, и военные раньше, чем политики эти угрозы озвучивают, так как политики до последнего ищут возможности диалога. И то, что прозвучали заявления, пока от российских военных, — это показатель того, что российская элита озвучивает своё крайнее недовольство агрессивной позицией НАТО», — заявил Шатилов.

Второй момент, по его мнению, связан с реакцией российского руководства, что нужно защищать периметр своих границ. И в этом плане создаются новые вооружения. Это правильные вещи, так как развитие тех же ВМС по примеру США — дорогостоящий проект. Развивают флот те, говорит Шатилов, кто собирается наступать и захватывать пространства. России же хватает своих пространств, и военные морские силы, за исключением тех, которые могут выступить средством ответного удара, РФ не склонна развивать. Такие ВМС, как есть у США, России не нужны, заключил эксперт.