Достижения Шумахера покажут в виртуальном музее

Семья легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера анонсировала создание виртуального музея накануне 50-летия гонщика.

«В качестве подарка фонд Keep Fighting создал виртуальный музей. Приложение Schumacher. The Official App будет выпущено завтра, позволив всем нам ещё раз оценить его достижения. Надеемся, оно вам понравится», — говорится в сообщении в Facebook.