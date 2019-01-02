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Достижения Шумахера покажут в виртуальном музее

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Семья легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера анонсировала создание виртуального музея накануне 50-летия гонщика.

«В качестве подарка фонд Keep Fighting создал виртуальный музей. Приложение Schumacher. The Official App будет выпущено завтра, позволив всем нам ещё раз оценить его достижения. Надеемся, оно вам понравится», — говорится в сообщении в Facebook.

Летом в Кёльне открылась выставка «Личная коллекция Михаэля Шумахера». Посетители, в частности, могли увидеть все шесть болидов, на которых гонщик становился чемпионом.

Экс-пилот «Феррари» получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. С тех пор он перенёс множество операций и так и не пришёл в себя. Официальный сайт немца ранее опубликовал интервью, которое он дал за месяц до трагедии, писал News.ru.


#музеи #МихаэльШумахер
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