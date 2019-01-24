Конкурент Мадуро: что известно о Хуане Гуайдо

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Хуан Гуайдо (3-й справа)

Молодой оппозиционер со студенчества борется с властью

До недавнего времени 35-летний Хуан Гуайдо был неизвестной фигурой на международной политической арене. Всё изменилось 23 января, когда молодой политик выступил перед протестующими в Каракасе и объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поступок стал открытым вызовом правлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И этот вызов поддержали США и ряд стран региона.

Биография

Хуан Гуайдо родился в небольшом прибрежном городе Ла-Гуайра в 20 км от Каракаса. Он один из семи детей в семье пилота гражданской авиации и учительницы. Гуайдо с детства узнал, что такое несчастье — в 1999 году в результате стихийного бедствия погибло около 30 тыс. человек, ещё несколько тысяч оказались бездомными. Семья Гуайдо из-за серии оползней лишилась дома и потеряла небольшой бизнес. Это событие очень сильно повлияло на Гуайдо. Он считал, что действий только пришедшего тогда к власти Уго Чавеса было недостаточно для возвращения людей к нормальной жизни. Спустя шесть месяцев после трагедии многие оставшиеся без крыши над головой продолжали жить в палатках или во временных убежищах. К тому же чтобы предотвратить повторное возведение непрочных домов, правительство Чавеса приняло решение переселить людей на юг страны. Эту идею венесуэльцы встретили без энтузиазма.

Que en esta navidad se renueven nuestros esfuerzos para reunir nuevamente a la familia venezolana.



La prosperidad y la dicha nos esperan, adelante Venezuela!



Fuerza y FE! pic.twitter.com/d2U9fEPfbM — Juan Guaidó (@jguaido) 25 декабря 2018 г.

Спустя восемь лет, в 2007 году, молодой человек получил диплом инженера в Католическом университете Андреса Бельо в Каракасе, а затем поступил в Университет Джорджа Вашингтона в столице США, после которого закончил Институт повышения квалификации в области управления в Каракасе.

Гуайдо женат на Фабиане Росалес — своей коллеге по партии. Супруги часто появляются вместе на публике, Фабиана всегда поддерживает мужа и присутствует на его выступлениях. Во время волны протестов в 2017 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Мирандой, в честь национального героя Венесуэлы Себастьяна Франсиско де Миранда.

Политическая карьера

Гуайдо начал участвовать в политической жизни страны в студенческие годы. Он присоединился к движению, которое было не согласно с решением Уго Чавеса провести референдум по изменению конституции. В частности, президент хотел снять ограничение на количество сроков, на которые глава государства может быть переизбран. Венесуэльцы были не согласны с такой политикой, но, несмотря на их возмущение, референдум состоялся. Эти события подтолкнули Гуайдо к политике и активизму, что в конечном итоге определило его дальнейшую жизнь.

Venezuela crisis: Theresa May throws weight behind opposition leader Juan Guaidó amid mass protests https://t.co/j2APH7Pczg pic.twitter.com/tAjcv0m1vT — RAY (@raybae689) 24 января 2019 г.

В 2009 году он вместе с одним из самых популярных лидеров оппозиции, бывшим мэром Каракаса Леопольдо Лопесом основал социал-демократическую партию «Народная воля». Её целью была политическая борьба сначала с режимом Чавеса, а затем и с преемником Мадуро. Сторонники объединения поставили перед собой цель преодолеть бедность и обеспечить в стране демократию. В 2014 году Лопес, который долгие годы наставлял Гуайдо, возглавил студенческие протесты в Каракасе, был арестован и до сих пор находится под домашним арестом.

Через год Гуайдо удалось избраться в Национальную ассамблею Венесуэлы — местный парламент, в котором были сосредоточены различные силы марионеточной и реальной оппозиции. Как отмечают наблюдатели, этому способствовало то, что многие сверстники Гуайдо и соратники были арестованы или вынуждены покинуть страну. В 2017 году он был назначен главой комиссии по контролю за деятельностью нацассамблеи, а в 2018-м — председателем парламента. На своём посту Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.

#Venezuela : this was opposition leader @jguaido back in June 2017 when he was shot with rubber bullets while protesting in the streets of #Caracas pic.twitter.com/msqvEmMPff — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 24 января 2019 г.

Несмотря на статус, весной 2017 года Гуайдо и его политическая партия приняли активное участие в уличных протестах против режима Мадуро: они строили баррикады и участвовали в столкновениях с силовиками. Правительственным войскам тогда удалось подавить мятеж, но большой ценой — в результате их действий погибло около 200 манифестантов. Гуайдо в интервью в прессе рассказывал, что на его шее остались шрамы от резиновых пуль, которыми стреляли по протестующим в Каракасе. Позже мать политика так комментировала эти события. «Это были годы борьбы для Хуана, — сказала она. — Он никогда не хотел покидать страну. Он предан своей земле».

В лице Гуайдо венесуэльская оппозиция получила молодого политика, которому, как признают аналитики, удалось вдохнуть новую жизнь в протест. Впрочем, Мадуро, которому остаются лояльны ряд ключевых институтов власти, называет ведомую Гуайдо оппозицию группой «маленьких мальчиков» и «пешками администрации Трампа».