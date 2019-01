Конкурент Мадуро: что известно о Хуане Гуайдо

До недавнего времени 35-летний Хуан Гуайдо был неизвестной фигурой на международной политической арене. Всё изменилось 23 января, когда молодой политик выступил перед протестующими в Каракасе и объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поступок стал открытым вызовом правлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И этот вызов поддержали США и ряд стран региона.

Хуан Гуайдо родился в небольшом прибрежном городе Ла-Гуайра в 20 км от Каракаса. Он один из семи детей в семье пилота гражданской авиации и учительницы. Гуайдо с детства узнал, что такое несчастье — в 1999 году в результате стихийного бедствия погибло около 30 тыс. человек, ещё несколько тысяч оказались бездомными. Семья Гуайдо из-за серии оползней лишилась дома и потеряла небольшой бизнес. Это событие очень сильно повлияло на Гуайдо. Он считал, что действий только пришедшего тогда к власти Уго Чавеса было недостаточно для возвращения людей к нормальной жизни. Спустя шесть месяцев после трагедии многие оставшиеся без крыши над головой продолжали жить в палатках или во временных убежищах. К тому же чтобы предотвратить повторное возведение непрочных домов, правительство Чавеса приняло решение переселить людей на юг страны. Эту идею венесуэльцы встретили без энтузиазма.

Спустя восемь лет, в 2007 году, молодой человек получил диплом инженера в Католическом университете Андреса Бельо в Каракасе, а затем поступил в Университет Джорджа Вашингтона в столице США, после которого закончил Институт повышения квалификации в области управления в Каракасе.

Гуайдо женат на Фабиане Росалес — своей коллеге по партии. Супруги часто появляются вместе на публике, Фабиана всегда поддерживает мужа и присутствует на его выступлениях. Во время волны протестов в 2017 году у пары родилась дочь. Девочку назвали Мирандой, в честь национального героя Венесуэлы Себастьяна Франсиско де Миранда.

Гуайдо начал участвовать в политической жизни страны в студенческие годы. Он присоединился к движению, которое было не согласно с решением Уго Чавеса провести референдум по изменению конституции. В частности, президент хотел снять ограничение на количество сроков, на которые глава государства может быть переизбран. Венесуэльцы были не согласны с такой политикой, но, несмотря на их возмущение, референдум состоялся. Эти события подтолкнули Гуайдо к политике и активизму, что в конечном итоге определило его дальнейшую жизнь.

В 2009 году он вместе с одним из самых популярных лидеров оппозиции, бывшим мэром Каракаса Леопольдо Лопесом основал социал-демократическую партию «Народная воля». Её целью была политическая борьба сначала с режимом Чавеса, а затем и с преемником Мадуро. Сторонники объединения поставили перед собой цель преодолеть бедность и обеспечить в стране демократию. В 2014 году Лопес, который долгие годы наставлял Гуайдо, возглавил студенческие протесты в Каракасе, был арестован и до сих пор находится под домашним арестом.

Через год Гуайдо удалось избраться в Национальную ассамблею Венесуэлы — местный парламент, в котором были сосредоточены различные силы марионеточной и реальной оппозиции. Как отмечают наблюдатели, этому способствовало то, что многие сверстники Гуайдо и соратники были арестованы или вынуждены покинуть страну. В 2017 году он был назначен главой комиссии по контролю за деятельностью нацассамблеи, а в 2018-м — председателем парламента. На своём посту Гуайдо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.

