Звезду Трампа вновь уничтожили на «Аллее славы» в Голливуде

Академия музыкального бизнеса (The Academy Music Business) опубликовала на своей странице в Twitter то, что осталось от памятника творческим заслугам Дональда Трампа.

Поступок вандалов может быть связан с протестами по поводу гибели Джорджа Флойда во время ареста, сообщает портал Lenta.ru.

Звезда Дональда Трампа не в первый раз стала объектом вандализма. Так, в ноябре 2019 года неизвестная женщина закрасила краской из баллончика имя Дональда Трампа. Звезду очистили, но уже спустя месяц памятник разрисовали свастикой и залили фальшивой кровью. В 2016 году звезду разбили молотком, а летом 2018 года мужчина киркой разбил звезду Дональда Трампа полностью.