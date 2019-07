Отключение электроэнергии было вызвано возгоранием трансформатора. Позднее певица пообещала в Twitter своим поклонникам, купившим билет на её шоу, обязательно выступить перед ними.

Devastated and heartbroken that I can’t perform for all of you tonight. We will make this up to you, I promise! I love you!! #ItsMyPartyTour pic.twitter.com/PZhFoPkeeM