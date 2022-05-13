Зеленский стал почётным доктором гуманитарных наук в США Зеленского признали почётным доктором гуманитарных наук в 27 вузах США

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Американский Манор-колледж в Пенсильвании присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почётного доктора гуманитарных наук, сообщила в социальных сетях украинский консул в Вашингтоне Ирина Мазур. Она отметила, что ей довелось лично забрать диплом от имени президента, что стало для неё невероятной честью. Награждение состоялось 12 мая. Данную инициативу поддержали ещё 26 американских вузов.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский был удостоен звания почётного доктора гуманитарных наук Манор-колледжа (Дженкинтаун, Пенсильвания). <...> Спасибо вам, Манор-колледж, за то, что вы возглавили эту инициативу, которую поддержали 26 других учебных заведений США, — написала она.

Для получения докторской степени необходимо иметь степень кандидата наук, а также не менее 10 публикаций на тему диссертации в специализированных изданиях. Зеленский в 2000 году окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета по специальности «правоведение», однако по профессии никогда не работал.

Ранее в Польше выпустили ограниченный тираж почтовых марок с Зеленским. Стоимость одной марки составляет 500 злотых (более 7 тыс. рублей). Инициатором проекта стал депутат совета Кракова Лукаш Вантух. Он заявил, что хочет лично передать сувенир украинскому лидеру и мэру Киева Виталию Кличко. Вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.