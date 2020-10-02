Заболевший коронавирусом Трамп записал видеообращение

https://static.news.ru/photo/c48d8a9e-051f-11eb-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Американский президент Дональд Трамп, который ранее вместе с супругой сдал оказавшиеся положительными тесты на коронавирус, прибыл в госпиталь, записав перед этим видеообращение с благодарностью в адрес тех, кто за него переживает.

Трамп подтвердил, что направляется в медучреждение, но подчеркнул свою уверенность в том, что ему ничего не угрожает.

Думаю, что у меня всё хорошо, но надо убедиться, что всё будет в порядке, — сказал глава государства.

Он проведёт ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден не будет критиковать действующего президента США и своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа, пока тот болеет коронавирусом, сообщила замглавы штаба бывшего вице-президента Кейт Бедингфилд.